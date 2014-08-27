Силы АТО освобождают Иловайск от террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По поводу Иловайска: за 15 минут до брифинга ко мне подошел молодой мужчина с мобильным телефоном и сказал, что это прямая связь с Иловайском, пожалуйста, поговорите с ребятами. Я переговорил», - сказал он.

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«Ребята говорят, что, действительно, есть и контратаки, но у них есть и боеприпасы, у них есть подмога, подошла артиллерия, а также дополнительные силы, которые помогают оттеснить контрнаступление боевиков, и сейчас проходит операция по освобождению города от боевиков, окончательная», - отметил Лысенко.

«Там сейчас идут активные боевые действия – это правда», - добавил он.