В Харькове на вокзале задержали военного, который вез из зоны АТО патроны и холодное оружие

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, военнослужащего задержали 25 августа в кассовом зале вокзала.

Милиция изъяла у молодого человека 95 малокалиберных патронов калибра 5,6 мм, 2 патрона калибра 7,62 мм, 2 патрона калибра 5,45 мм и 4 ножа. Военнослужащий одного из добровольческих батальонов объяснил, что ехал из зоны АТО в отпуск в Хмельницкую область. Патроны и холодное оружие взял с собой в качестве трофеев.Читайте такжеПреступники пытались переправить крупную партию оружия из зоны АТО в Закарпатье

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 410 УК Украины (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ) и ч. 2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Военнослужащему грозит до 8 лет тюрьмы.

Материалы по этому факту будут переданы в военную прокуратуру.