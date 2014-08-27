В Воронеже продолжают рассмотрение дела украинской летчицы Савченко

09:15, 27 августа 2014
Политика
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Сегодня в Советском районном суде российского города Воронежа состоится заседание по делу украинской летчицы Надежды Савченко.

Надежда Савченко / Фото Романа Цимбалюка

Об этом сообщил в Twitter адвокат летчицы Марк Фейгин.

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"Мы в Советском районном суде Воронежа. Обычная для таких процессов обстановка: пикетчики, шныри в штатском, физподдержка, пропагандисты", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины в составе группы боевиков и освещали их нападения на украинских военных.

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