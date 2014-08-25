Савченко попала в плен до гибели российских журналистов - адвокат

20:54, 25 августа 2014
Политика
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Надежда Савченко попала в плен к луганских боевиков еще до того, как погибли российские журналисты Корнелюк и Волошин, в смерти которых Россия обвиняет украинку.

Фейгин раскрыл новые подробности дела Савченко

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в своем Twitter.

"Надежда Савченко попала в плен к луганским до гибели российских журналистов. В застенках абсолютно невиновный человек", - написал он.

Читайте такжеПрезидент наградил летчицу Савченко орденом за мужествоТакже Фейгин проинформировал читателей своего микроблога, что заседание по продлению содержания под стражей Савченко состоится 27 августа в 10 часов (вероятно, за Москвой - ред.) утра.

Кроме того, адвокат напомнил, что не давал "никаких подписок о неразглашении и не собирается".

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