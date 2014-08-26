Президент проводит переговоры с Эштон
23:59, 26 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко ведет переговоры с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Как сообщал УНИАН, накануне состоялась двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка, состоявшихся 26 июля в Минске.
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