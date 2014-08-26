На Луганщине силы АТО перешли в контрнаступление

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, Вооруженные Силы Украины отбили нападение на позиции вблизи населенного пункта Адрианаполь. Перейдя в контрнаступление, военные Украины захватили пленных и большое количество оружия.

Остатки механизированной колонны, которую 25 августа разбили Вооруженные Силы Украины, не вернулись в Россию, а в течение ночи заняли позиции в районе населенных пунктов Маркино, Щербак, Холодное. Из этих населенных пунктов российские военные ведут огонь по позициям АТО с применением танков и гаубиц.

Бойцы батальона "Азов" продолжают атаку.

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Также, согласно информации медиацентра АТО, продолжается зачистка населенных пунктов Иллирия, Малониколаевка, Родаково.

Основные усилия сил АТО сосредоточены на выполнении задачи по изоляции кризисного района Городище, вдоль государственной границы, Изварино, Краснодон, Красная Поляна, Красный Луч, Миусинск, Вахрушево, Петровское, Зимогорье, Славяносербск, вдоль реки Северский Донец, Кременная, Краснореченская, недопущении выхода из него диверсионных разведывательных групп, с постепенным сужением круга изоляции.

Продолжились обстрелы позиций сил АТО неподалеку населенных пунктов Вергунский Разъезд, Станично-Луганское, Макарово, Березовое. Также состоялись минометные обстрелы в районе кургана Могила Острая и Вергунского разъезда.

Обстрел с БМ-21 "Град" позиций десантников и пехотинцев районе населенного пункта Новосветловка по направлению населенного пункта Луганск.