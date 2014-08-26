Завершилась двусторонняя встреча Порошенко с Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, встреча длилась более двух часов.

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В настоящее время подробности диалога двух президентов пока неизвестны.Читайте такжеУкраинская правдаКак сообщал УНИАН, встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка" в Минске.