Завершилась двусторонняя встреча Порошенко с Путиным
23:27, 26 августа 2014Политика
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Двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным завершилась.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, встреча длилась более двух часов.
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В настоящее время подробности диалога двух президентов пока неизвестны.Читайте такжеУкраинская правдаКак сообщал УНИАН, встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка" в Минске.
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