Завершилась двусторонняя встреча Порошенко с Путиным

23:27, 26 августа 2014
Политика
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Двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным завершилась.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, встреча длилась более двух часов.

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В настоящее время подробности диалога двух президентов пока неизвестны.Читайте такжеУкраинская правдаКак сообщал УНИАН, встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка" в Минске.

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