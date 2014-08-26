В СНБО опровергли информацию о прорыве военных РФ со стороны Таганрога

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда". По его словам "информация о прорыве колонны со стороны Таганрога не соответствует действительности. Этой колонны нет. Я буквально час назад общался с пограничниками, со штабом АТО - эта колона не зафиксирована. Ее никто не видел", - сообщил Андрей Лысенко.

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"Однако у нас есть информация, что в районе Гуково Ростовской области, действительно есть колонна, состоящая примерно из 100 единиц военной техники. Это и танки, и БМП и системы "Град", грузовики с боеприпасами и для перевозки личного состава. Эта колонна действительно зафиксирована, но она границу с Украиной не пересекала. За ней сейчас наблюдают", - подчеркнул Андрей Лысенко.