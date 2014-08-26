СНБО: Террористы пытаются прорвать оцепление возле Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ зону АТО отбыла новая бригада Нацгвардии"В Донецке не прекращаются обстрелы боевиками мирных кварталов. На окраинах города боевики пытаются разорвать кольцо, которое создано вокруг города", - сказал Лысенко.

Напомним, в результате ночных обстрелов Иловайска из "Ураганов" с территории РФ и "Градов" из Донецка, погибли 7 военнослужащих сил АТО, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые.