В Верховную Раду будут избраны 438 депутатов

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

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Он отметил, что 26 октября впервые в истории Украины состоятся внеочередные выборы народных депутатов по смешанной системе. "Половина состава парламента - 225 народных депутатов - будут избираться по партийным спискам и остальные народные депутаты, еще 225, а в действительности 213, будут избираться по одномандатным мажоритарным избирательными округам”, - сказал Михаил Охендовский.

Он объяснил, что речь идет о 213 депутатах из-за того, что выборы в этот раз не состоятся на территории Крыма и Севастополя.

В связи с этим глава ЦИКа отметил, что жители Крыма во время внеочередных выборов в Верховную Раду должны воспользоваться процедурой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. По словам Михаила Охендовского, "избиратели, которые имеют зарегистрированное место проживания на территории Автономной республики Крым и города Севастополя, смогут принять участие в голосовании именно по пропорциональному компоненту нашей избирательной системы, голосуя за избирательные списки кандидатов".