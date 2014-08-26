За голову замкомандира батальона "Шахтерск" боевикам обещают $100 тысяч - Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Вот такой краткий отчет я и пишу со слов зам командира спецбатальона милиции «Шахтерск» - Руслана Онищенко. Называю его фамилию с его согласия, так как он и так хорошо известен террористам по его диверсионной работе в родном городе Шахтерске. За его голову террористами назначено вознаграждение в 100 тысяч долларов США, так что ему терять нечего", - написал Геращенко. Читайте такжеЗа убитого офицера обещали тысячу долларов - задержаный под Славянском наемник

Советник главы МВД сообщил, что в прошлом в "лихие 90-е" Онищенко неоднократно имел проблемы с законом, но теперь, по словам Геращенко, он на передовой и хочет поскорей освободить свой родной город Шахтерск.

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