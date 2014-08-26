Лукашенко заявил о готовности продолжить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе

Минск готов в случае необходимости принять последующие раунды переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан) сегодня в Минске.

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«Беларусь готова принять последующие раунды переговоров, если в этом будет необходимость», - сказал он.

Лукашенко выразил надежду, что сегодняшнняя встреча станет импульсом к решению ситуации в Украине.