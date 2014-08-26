Эштон надеется на успешный результат встречи в Минске

"Надеюсь, что эта встреча будет успешной и позволит нам продвинуться вперед", - сказала Кэтрин Эштон.

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В настоящее время уже состоялись встречи украинского президента Петра Порошенко с президентами Беларуси и Казахстана Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым. Также Петр Порошенко провел переговоры с Кэтрин Эштон.