Путин заявил, что конфликт на Донбассе нельзя разрешить путем дальнейшего применения силы

Конфликт на Донбассе нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации силового сценария без учета интересов южных и восточных регионов, и мирного диалога с их представителями.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече в Минске в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка", передают РИА Новости.

«Готовы обменяться мнениями по сложившейся на Украине острой кризисной ситуации, которую, уверены, нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации силового сценария без учета насущных интересов юго-восточных регионов страны без мирного диалога с их представителями», - сказал Путин.