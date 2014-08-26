Путин заявил, что конфликт на Донбассе нельзя разрешить путем дальнейшего применения силы
15:46, 26 августа 2014Политика
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Об этом президент РФ сказал на встрече в Минске.
REUTERS
Конфликт на Донбассе нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации силового сценария без учета интересов южных и восточных регионов, и мирного диалога с их представителями.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече в Минске в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка", передают РИА Новости.
«Готовы обменяться мнениями по сложившейся на Украине острой кризисной ситуации, которую, уверены, нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации силового сценария без учета насущных интересов юго-восточных регионов страны без мирного диалога с их представителями», - сказал Путин.
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