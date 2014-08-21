Советник Авакова прогнозирует эскалацию конфликта на Донбассе

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью изданию Главком.

"Пока только прогнозирую, что до момента встречи Путина и Порошенко 26 августа в Минске будет нарастать эскалация конфликта. Будет переброска все большего количества войск и, возможно, будут попытки нанесения террористами контрударов в район Дебальцево и Енакиево для того, чтобы освободить заблокированную нами трассу Луганск-Донецк", - считает он.

Читайте такжеПредметом переговоров в Минске может быть эвакуация боевиков в Россию - аналитикПо мнению Геращенко, это будет делаться Путиным для того, чтобы больше выторговать себе позиций на переговорах о возможном мире или "какой-то изоляции группировки террористов" в Луганской и Донецкой областях.

При этом он отметил, что в войне есть слишком много факторов, чтобы давать прогнозы.

"Позиция европейских стран и США по отношению к Путину. Степень идиотизма Путина по отношению к событиям в Украине. И много других", - считает советник главы МВД.