СНБО: В зону АТО прибыла техника с парада в Киеве

Об этом во время вечернего брифинга в Киеве заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

"Вооруженные силы Украины получили подмогу отечественной техникой в зоне АТО. В течение суток в зону боевых действий уже прибыла бронированная техника, которая принимала участие в военном параде на День Независимости Украины", - цитирует его выступление пресс-центр АТО.

Читайте такжеСвыше 2 тысяч военнослужащих приняли участие в военном параде на КрещатикеПо словам Лысенко, это бронированные автомобили "Кугуар", предназначены для ведения боя в городе и модернизированные бронированные автомобили "КрАЗ" для перевозки личного состава.

Остальная новая бронетехника прибудет в ближайшее время, уверяют в СНБО.