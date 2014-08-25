В СНБО подтвердили данные об авиаударе под Краснодоном

Об этом во время брифинга в Киеве заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

"Продолжает свою работу украинская авиация, которая нанесла точный удар по колонне боевиков в Краснодоне Луганской области, в результате чего она была остановлена. Террористы понесли большие потери", - цитирует его пресс-центр АТО.

Напомним, утром УНИАН со ссылкой на очевидцев сообщал, что украинская авиация нанесла мощный удар по боевикам в Луганской области.