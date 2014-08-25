На Луганщине украинская авиация нанесла удар по скоплению боевиков – очевидцы

В Краснодоне Луганской области украинская авиация нанесла удар по боевикам, в результате чего они понесли большие потери.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

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По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Снегирев рассказал, что 24 августа около 16.30 в Краснодоне украинский военный самолет бомбил ремонтно-механический завод, где было сосредоточено скопление боевиков. «По нашему самолету открыли ответный огонь боевики из ЗРК. Но самолет остался цел, боевики по результатам бомбежки понесли большие потери в живой силе и технике», - констатировал активист.