День Независимости в оккупированном Крыму: Симферополь охраняет милиция - BBC

Усиленный патруль выставили в парке имени Шевченко, центральную площадь Ленина перекрыли металлическими заборами, сообщает BBC Украина.

Полицейские официально не комментируют усиленные меры предосторожности, но неофициально признались, что причиной является именно День Независимости, передает внештатный корреспондент BBC Украина в Крыму.

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"Есть опасения, что праздник придут отмечать люди. Власть не хочет провокаций", - сказал один из силовиков.

В то же время в городе можно увидеть молодежь с украинской символикой: одеждой в цветах государственного флага, желто-голубыми лентами на руках, патриотическим маникюром и т.д.

Многие крымчане поздравляют друг друга с праздником в социальных сетях. Кое-кто сообщил, что сотрудники ФСБ за это проводили с ними профилактические беседы.

Накануне, в День государственного флага, группа молодых людей установила украинский флаг на вершине горы Демерджи.

А председатель Одесского облсовета Алексей Гончаренко опубликовал в своем блоге на "Украинской правде" видео того, как он поднял 23 августа флаг Украины на вершине горы Ай-Петри.

Также в День флага симферопольцы несли букеты к памятнику Шевченко, который установлен в парке его имени, и к памятнику украинского правозащитника генерала Петра Григоренко.

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Группа граждан пришла к памятнику Шевченко, держа в руках флаги.

Одного из них, заведующего отделением интенсивной терапии взрослых перинатального центра Симферополя Сергея Дуба, бойцы так называемой крымской "самообороны" задержали, надев наручники и повалив на землю.

Далее господина Дуба, как он сообщил в одной из социальных сетей, доставили в полицию. Ему инкриминируют мелкое хулиганство - статья, которая предусматривает штраф в 1000 рублей (около 400 грн) или 15 суток ареста.