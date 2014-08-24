В Минске не будут обсуждать федерализацию Украины - экс-посол Украины в США

Вопрос о федерализации Украины и вопрос о статусе русского языка, скорее всего, не будут обсуждать на переговорах в Минске.

Такое мнение "Главком" выразил экс-посол Украины в США Юрий Щербак.

«Думаю, что об этом совершенно незачем говорить. Возможно, будут звучать некие общие требования, а они всем известны. Это, прежде всего, децентрализация власти. Украина подтвердит, что она на это готова. Но главная проблема для Путина сейчас - это прицепить Украину любым способом к новому союзу. Ему очень важно заставить Украину дать обязательство не вступать в НАТО и оставаться нейтральной страной. На мой взгляд, он в любом случае не прекратит усилий для уничтожения Украины», - считает Щербак.

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