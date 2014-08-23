Порошенко: заберите иностранных наемников из нашей страны - и будет мир

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что его мирный план будет реализован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

«Что касается мирного процесса, мы говорим об имплементации моего мирного плана. Я напоминаю, это и децентрализация, и механизмы амнистии, и механизмы возрождения инфраструктуры, и механизмы обеспечения определенных социальных гарантий. И я уверен, что в конце-концов пришло время, когда нужно прекратить говорить о войне и наконец начать говорить о мире», - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что за два месяца изменилось очень многое, и главное – жители Донецкой и Луганской областей больше не поддерживают наемников, которые присутствуют на их территории и которые принесли им войну.

По убеждению президента, люди уже имели время разобраться, кто является настоящим другом, а кто - нет.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы решить проблему, достаточно осуществить один важный шаг - убрать иностранных наемников с территории Донбасса.

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Порошенко напомнил, что Украина уже дважды в одностороннем порядке объявляла режим прекращения огня, а также - после террористического акта относительно самолета «Боинг-777».

«Сегодня проходят консультации в рамках трехсторонней контактной группы. Мы знаем о том, что украинская сторона готова была объявить прекращение огня для проведения (гуманитарного) конвоя, который был бы надлежащим образом оформлен украинскими пограничными и таможенными службами, но этого не произошло. И сейчас продолжается ведение минометного обстрела... И могу лишь подтвердить, что Украина готова и способна обеспечить мирное урегулирование. Кто нам в этом мешает - иностранные наемники. Заберите, пожалуйста, людей с оружием с нашей территории, и я могу подчеркнуть, что мир в Украине будет установлен очень быстро», - сказал Порошенко.