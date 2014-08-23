100 дней «народных республик». Говорят цифры

Прошло ровно 100 дней с того момента, как на территориии Донецкой и Луганской областей были проведены «референдумы о самоопределении» Донецкой и Луганской народных республик соответсвтенно.

Сейчас понятно, что эта дата - точка отсчета начала бессмысленной войны, которая охватила Донбасс. Войны, которая спровоцировала гуманитарную катастрофу для огромного промышленного региона.

Масштаб этой катастрофы виден даже в сухом языке официальных цифр:

• Более 2000 человек убито, более 5000 ранено (цифры ООН). Ежедневно в огне войны гибнет до 70 наших граждан, более трети – мирные жители (в последние дни эта цифра растет – в связи с переносом боевых действий в города);

• По данным ООН, более 400 000 граждан Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома. По другим данным речь идет о том, что число беженцев подходит к миллиону. Почти 200 тысяч украинских беженцев выехали в Россию, более 14 тысяч – в Польшу и еще 14 тысяч – в Беларусь. География беженцев в Украине – от Днепропетровска о Ужгорода, от Харькова до Одессы;

• Разрушения жилого фонда в городах, пострадавших от вооруженных столкновений - 60%. О масштабах будущих разрушений можно только догадываться;

• Промышленное производство в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года снизилось на 28,5% в Донецкой области, и на 56% – в Луганской.

• С начала года по сравнению с январем-июлем 2013 года резко снизились объемы производства:

– легкая промышленность – на 46,3%,

– химическая промышленность – 41,3%,

– машиностроение – 34,4%,

– производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции – 22,3%,

– фармацевтическое производство – 19,2%,

– металлургия – 13,1%,

– угольная промышленность – 13,1%,

– производство кокса и продуктов нефтепереработки – 11,2%.

• Обесточен крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод, существует опасность необратимых процессов, которые приведут к остановке коксовых батарей

• Полностью остановили свою работу Енакиевский металлургический завод, Коксохимпром и Харцизский трубный (15 000 рабочих мест);

• Остановили свою работу предприятия "Шахтерскантрацит", "Луганскуголь"

• Остановлены 9 шахт: шахта имени Мельникова, шахтоуправление Луганское госпредприятия Луганскуголь, ш/у "Октябрьский рудник" государственного предприятия "ДУЭК" и другие.

• Из-за отключения от энергоснабжения остановили работу шахта им. Стаханова (город Димитрово Донецкой области) и шахта "Самсоновская-Западная", расположенная в районе населенных пунктов Новоанновка, Хрящеватое и Новосветловка в Луганской области

• В настоящее время в регионе из-за боевых действий не работают порядка 30-35 шахт. Только в июле из-за простоя шахт недополучено 297 млн. грн.

• На грани экологической катастрофы ситуация в химической промышленности. Заводы "Стирол" и "Азот" не только остановили производство, но могут представлять потенциальную опасность для жителей региона из-за неконтролируемого огромного количества аммиака и других химических веществ, находящихся на территории предприятий.

• Остановлены концерны АВК, "Конти", стоит Горловский мясокомбинат, не работают"АВК-Инвест" и "Геркулес-Донецк".

• Под угрозой животноводческая отрасль. Украинские свиноводы обеспечивают лишь 75% потребностей рынка. В случае сбоев поставок с востока страны, эта цифра снизится до 55-60%;

• В Донецкой и Луганской областях насчитывалось 4 000 сельскохозяйственных и 300 перерабатывающих предприятий, которые обеспечивали работой 52 000 человек. На сегодняшний момент, прогноз потерь в сельском хозяйстве – 15%. В Луганской области не удалось собрать 28% урожая.

• В Артемовском районе в результате обстрела сгорело 160 га пшеницы

• Нанесен серьезнейший урон инфраструктуре Донбасса: взорваны мосты, парализовано железнодорожное и авиасообщение, остановлены грузоперевозки. По информации "Укрзализныци" 187 объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог повреждены. По минимальным подсчетам, на их восстановление потребуется 400 млн грн.

• В Луганске, по данным на конец июля, повреждены 18 км контактных линий электротранспорта, 26 км линий электропередач, 18 000 кв. м дорожного полотна.

• 115 зданий учебных заведений повреждены в Донецкой области, 112 — в Луганской области. Из-за боевых действий не начнется учеба в высших учебных заведениях Донецкой и Луганской областей. Вступительная компания в вузы на Донбассе продлена до 15 сентября. Решения о начале учебного года в школах будут принимать местные органы власти, а по университетам – сами вузы.

• В Донецке повреждены 11 технических училищ и 13 вузов, 1 гимназия полностью разрушена.

• В Луганске разрушены 23 школы, 3 вуза, 4 колледжа, 21 детский сад.

• Разрушен стадион в Луганске, в Донецке обстреляли Донбасс-Арену.

100 дней ДНР – это сто дней хаоса и горя для всего украинского народа. Текущий итог этого псевдопроекта трагичен: полмиллиона переселенцев и беженцев, тысячи оборванных жизней мирных граждан и солдат, разрушенная инфраструктура региона. И окончание боевых действий должно станет началом другого фронта – фронта борьбы с последствиями гуманитарной и экономической катастрофы, которую спровоцировали организаторы ДНР и ЛНР.