За сутки в ходе боев с террористами ранены двое пограничников

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Государственной пограничной службы.

Вчера в 20.00 на направлении «Подгаевка (РФ) – Деркулесское (Украина)» в Луганской области пограничный наряд обнаружил и пресек попытку прорыва на территорию Украины диверсионно-разведывательной группы. Состоялся бой, в ходе которого один пограничник был ранен. После боевого столкновения на месте события был обнаружен рюкзак с двумя коробками патронов, специальными устройствами, растяжками для установки мин на территории Украины.

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Сегодня в 00.30 на южной окраине Амвросиевки был осуществлен минометный обстрел пограничного наряда на БТР и наряда от Национальной гвардии на автомашине. Ранен один офицер-пограничник.

В 6.00 начался минометный и пулеметный обстрел территории пункта пропуска «Успенка» Донецкого отряда.

В 4.07, с 4.40 до 6.00 и с 6.25 был осуществлен и продолжается минометный обстрел пункта пропуска «Новоазовск» Донецкого отряда.

С 4.00 до 6.00 с территории России был осуществлен артиллерийский обстрел и обстрел из БМ-21 «Град» позиций пограничников в районе населенного пункта Обрыв Донецкой области.

С 3.35 до 3.48 состав пограничного наряда наблюдал залпы из РСЗВ БМ-21 «Град» с территории России на направлении «Гельманово (РФ) – Васильевка (Украина)» в сторону Амвросиевки.

В 00.20 с территории России зафиксирован залп из БМ-21 «Град» позиций в районе села Маркино.