Сбегающих в РФ боевиков расстреливают российские пограничники - комбат "Киевщины"

Командир батальона патрульной службы милиции особого назначения “Киевщина” Юрий Покиньборода подтверждает информацию, что среди боевиков в Луганской области распространяются панические настроения, они пытаются сбежать в Россию, но там попадают под пули российских пограничников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

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“Мы очень много задерживаем тех, кто принимал участие в боевых действиях, захватывал здание Луганского СБУ. Когда мы их допрашиваем, то видим, что среди них действительно есть паника, поскольку они ожидали, что Россия введет войска и им будет помощь. А сегодня они понимают, что им никто уже не поможет. А когда они пытаются покинуть Луганскую область через российскую границу, их просто расстреливают. Стоят пограничники с российской стороны и уничтожают их. Поэтому они не знают, куда деться, и пытаются пройти через гуманитарные коридоры”, - сказал Покиньборода.

Справка УНИАН. В Украине создано 30 спецподразделений МВД особого назначения, среди которых батальон "Киевщина" - формировался в Киевской области.

В начале июля подразделение отправлено в восточные регионы для поддержки и помощи тем правоохранителям, которые с 21 мая обеспечивают охрану общественного порядка, доставит запасы провианта и заберет больных бойцов.