Россия отправила беженцев с Донбасса в Иркутск
04:49, 23 августа 2014Политика
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Беженцев с Востока Украины, которые спасались от войны в Крыму, в пятницу отправили в Иркутск.
Люди до последнего не знаю, куда их везут / Скриншот
Люди, правда, узнают, куда их везут, лишь в последний момент, сообщает ТСН.
Выбирать регион для переселения им не дают.
Из Симферополя беженцев доставили на керченскую переправу, потом паромом на Кубань и уже оттуда поездом отправят к новому месту жительства.
Самопровозглашенная крымская власть обещает за несколько дней вывезти с полуострова всех беженцев.
Россия отправила беженцев из Донбасса в Иркутск
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