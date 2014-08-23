Россия отправила беженцев с Донбасса в Иркутск

Люди, правда, узнают, куда их везут, лишь в последний момент, сообщает ТСН.

Выбирать регион для переселения им не дают.

Из Симферополя беженцев доставили на керченскую переправу, потом паромом на Кубань и уже оттуда поездом отправят к новому месту жительства.

Самопровозглашенная крымская власть обещает за несколько дней вывезти с полуострова всех беженцев.