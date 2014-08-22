Из-за обстрелов террористов Снежное осталось без света
18:07, 22 августа 2014Политика
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В Снежном из-за обстрелов террористов отсутствует электроснабжение.
В Снежном разрушены ЛЭП / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеВ Снежном возобновили выпуск хлеба«В Снежном после обстрела террористами повреждена высоковольтная линия электропередач, отсутствует электроснабжение», - заявил он.
Также, по словам Лысенко, в районе села Зайцевое Артемовского района Донецкой области боевики заминировали газопровод.
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