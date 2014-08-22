Из-за обстрелов террористов Снежное осталось без света

18:07, 22 августа 2014
Политика
0 0

В Снежном из-за обстрелов террористов отсутствует электроснабжение.

В Снежном разрушены ЛЭП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ Снежном возобновили выпуск хлеба«В Снежном после обстрела террористами повреждена высоковольтная линия электропередач, отсутствует электроснабжение», - заявил он.

Также, по словам Лысенко, в районе села Зайцевое Артемовского района Донецкой области боевики заминировали газопровод.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter