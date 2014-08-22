Из-за обстрелов террористов Снежное осталось без света

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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Также, по словам Лысенко, в районе села Зайцевое Артемовского района Донецкой области боевики заминировали газопровод.