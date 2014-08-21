Порошенко внес коррективы в мобилизацию

Речь идет о призыве во время третьей волны мобилизации кадровых офицеров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Сегодня мы должны заменить подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии более качественным составом мобилизованных военных. Это будет способствовать более быстрому достижению мира в Украине», - сказал президент во время общения с журналистами в Николаеве.

Президент отметил, что третья волна мобилизации позволит осуществить ротацию воинских подразделений, которые находятся в зоне антитеррористической операции. В ближайшее время силы АТО пополнятся тремя бригадами, две из которых в составе Вооруженных Сил Украины, одна – Национальной Гвардии. «Это позволит восстановить боеспособность и дать возможность бойцам отдохнуть», - сказал Президент.

Порошенко сообщил, что утвердил графики ротации и внес коррективы в мобилизацию.

«Будут призывать тех, кто имеет военные специальности: спецназовцев, артиллеристов и других военных специалистов», – отметил президент.

Как сообщал УНИАН, третья очередь частичной мобилизации объявлена в государстве 21 июля после обнародования соответствующего указа президента Украины, утвержденного Верховной Радой Украины, и будет продолжаться 45 суток.

Первая и вторая очереди состоялись весной 2014 года – по указам и.о. президента от 17 марта и 6 мая.