Die Zeit: Киев просит военной помощи, такой как в Ираке

Об этом в статье «Киев просит военной помощи, такой как в Ираке», опубликованной на своем сайте, сообщает немецкая газета Die Zeit.

Перед визитом канцлера Ангелы Меркель в субботу в Киев, украинский министр иностранных дел Павел Климкин просил Запад о большей поддержке в конфликте на востоке Украины. «Я думаю, что это было бы вполне логично, обеспечить Украину технической и военной помощью для борьбы с терроризмом, подобно тому, как сейчас происходит в случае с Ираком», сказал Климкин газете Kölner Express. «Эта борьба в непосредственных интересах Европейского Союза».

Читайте такжеДипломатов Франции и Германии обвиняют в "безграничной наивности" в переговорах с РФКроме того, Украине нужна экономическая помощь. «Нам нужен план Маршалла для Украины», сказал Климкин. «И если США сыграли решающую роль в плане Маршалла после Второй мировой войны, может, теперь Германия могла бы взять на себя инициативу в этой исторической миссии».

В субботу в Киеве во время кризисных переговоров с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком Ангела Меркель хочет поговорить о поддержке. Недавно Украина просила о военной помощи; но Запад отказал. Встреча министров иностранных дел с участием России, Украины, Франции и Германии в Берлине в минувшее воскресенье не принесла никакого реального прогресса в попытке разрешить конфликт. Украина и Запад обвиняют Москву в поддержке пророссийских сепаратистов на востоке страны. Киев называет повстанцев, которые ведут ожесточенные бои с армией, террористами.

Пророссийские сепаратисты сбили, по их заявлениям, в восточной Украине три военных самолета. СНБО Украины в Киеве в среду вечером подтвердил, что был сбит истребитель типа СУ-25. Судьба пилота остается невыясненной. Повстанцы в непризнанной Луганской Народной Республике также говорили о сбитии двух военных вертолетов типа Ми-24.