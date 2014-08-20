В Артемовске, Горловке и Дебальцево восстановлена телефонная связь - СНБО

18:12, 20 августа 2014
Политика
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В г. Артемовске, Горловке и Дебальцево Донецкой области восстановлена телефонная связь. 

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Об этом на брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает РБК-Украина.

"С сегодняшнего дня в Артемовске, Горловке, Дебальцево Донецкой области восстановлена телефонная связь", - сообщил Лысенко.

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Также по его словам, возобновил работу Интернет в Горловке, Снежном, Енакиево, Кировском, Константиновке, Торезе, Шахтерске и Амвросиевке.

Лысенко отметил, что это стало возможным благодаря восстановлению электропитания на регенераторном пункте в Енакиево Донецкой области.

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