На Авдеевском коксохимзаводе из-за боев повреждена линия электропередач - ДТЭК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

В сообщении отметили, что энергетики ДТЭК в течение 12 часов сегодня, 29 июля, восстанавливали электроснабжение Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), им удалось подключить 2 из 4 линий электропередач.

Специалисты работали в условиях «зелёного коридора», саперы помогали разминировать территорию возле ЛЭП. После успешного завершения работы энергетики смогли уехать в безопасное место.

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Однако позже бои возобновились, одна из восстановленных линий снова была повреждена снарядом. В данный момент АКХЗ получает электроэнергию лишь по одной высоковольтной линии.

Завтра, 30 июля, в случае получения «зеленого коридора» и прекращения боевых действий в районе Авдеевки, энергетики планируют снова выехать на место для восстановления электропитания для завода.