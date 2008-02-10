По подписке о невыезде Рудьковский должен был сидеть в Чернигове?

Прокуратура Киева в связи с задержанием бывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО, решила целесообразным разъяснить эти обстоятельства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело относительно Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо больших размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 УК Украины) и предъявлено обвинение.

«В ходе следствия относительно РУДЬКОВСКОГО было избрано меру пресечения – подписку о невыезде с места проживания и регистрации (город Чернигов)», - отмечается в сообщении.

«Расследование в данном деле завершено 21 декабря 2007 года и обвиняемому и его защитникам в порядке ст. 218-220 УПК Украины предъявлены для ознакомления все материалы уголовного дела. Однако до этого времени обвиняемый Н.РУДЬКОВСКИЙ и его защитники необоснованно уклоняются от ознакомления с материалами уголовного дела, нарушая свои процессуальные обязанности», - отмечает пресс-служба.

Прокуратура Киева заявляет, что не взирая на то, что подпиской о невыезде местом пребывания Н.РУДЬКОВСКОГО был избран Чернигов, обвиняемый неоднократно оставлял указанное место, не сообщая следствию, и для ознакомления с материалами дела не появлялся.

«Учитывая такие обстоятельства, прокуратурой столицы направлено в суд представление об изменении меры пресечения обвиняемому из подписки о невыезде на взятие под стражу», - подчеркивается в сообщении.

По результатам рассмотрения представления суд вынес постановление о задержании Н.РУДЬКОВСКОГО и доставке его в суд под стражей для решения вопроса об изменении относительно него меры пресечения, заявляет прокуратура столицы.

Поскольку уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины, указанное постановление суда было направлено на выполнение в Службу безопасности Украины.

По сообщению пресс-службы киевской прокуратуры, работники СБУ 9 февраля 2008 года задержали обвиняемого Н.РУДЬКОВСКОГО в Киеве на проспекте Бажана.

На основании разрешения суда и протокола следователя о задержании, обвиняемый был доставлен для последующего содержания в УСБ Украину в г. Киеве, отмечается в сообщении.

«Задержанный Н.РУДЬКОВСКИЙ был осмотрен медицинскими работниками, за выводами которых состояние его здоровья является удовлетворительным. В тот же день о задержании обвиняемого поставлены в известность его адвокаты», - отмечает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщал УНИАН, Социалистическая партия, членом которой является Н.РУДЬКОВСКИЙ, обратилась в Генпрокуратуру и к Уполномоченному по правам человека по поводу этого события. В пресс-релизе СПУ, подписанном лидером партии Александром МОРОЗОМ, утверждается, что Н.РУДЬКОВСКОГО сначала повезли к следователю городской прокуратуры, который провел допрос. При этом адвоката Н.РУДЬКОВСКОГО в прокуратуру не пропустили.

"После допроса омоновцы вынесли Н.РУДЬКОВСКОГО из помещения прокуратуры и поместили экс-министра в следственный изолятор СБУ. К задержанному не допускают адвоката, врача, не позволили принять медикаменты. Не допустили также двух народных депутатов, которые имели право выяснить, почему в такой нештатный способ действуют стражи порядка", - утверждает СПУ.