Террористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)

15:58, 19 августа 2014
Политика
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Боевики из группировки донецкого главаря с позывным "Моторола" записали видеообращение.

REUTERS

На видео вооруженные террористы едут по улицам Донецка. Их разговор, в частности, касается, плана национализировать квартиры города. 

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