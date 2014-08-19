Террористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)
15:58, 19 августа 2014Политика
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Боевики из группировки донецкого главаря с позывным "Моторола" записали видеообращение.
REUTERS
На видео вооруженные террористы едут по улицам Донецка. Их разговор, в частности, касается, плана национализировать квартиры города.
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Террористы хотят национализировать квартиры жителей Донецка
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