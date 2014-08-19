Террористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)

На видео вооруженные террористы едут по улицам Донецка. Их разговор, в частности, касается, плана национализировать квартиры города.

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