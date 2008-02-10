Должности мэра Киева и главы КГГА надо разграничить

07:40, 10 февраля 2008
Политика
680

Соответствующий законопроект зарегистрирован

Народный депутат, член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО предлагает разграничить функции и полномочия Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации.

Соответствующий проект был зарегистрирован в Верховной Раде 7 февраля за № 2023.

Законопроектом, в частности, вносятся изменения в законы «О столице Украины городе-герое Киеве» и «О местных государственных администрациях», в соответствии с которыми "избранный Киевский городской председатель не может одновременно исполнять обязанности председателя Киевской городской государственной администрации".

Законопроектом предусматривается, что председателя КГГА будет назначать и будет освобождать Президент Украины по представлению Кабинета министров. При этом, назначение и освобождение от должностей первого заместителя и заместителей председателя КГГА будет осуществляться Кабинетом министров.

Предлагается также, что в случае необходимости временного исполнения обязанностей в вышеупомянутых должностях срок назначения не должен превышать 90 дней.

Автор законопроекта отмечает, что во время действия действующего закона практика показала, что в Киеве как столице Украины возникло нарушение баланса законодательной и исполнительной власти. По его мнению, "практически исполнительная власть при некоторых условиях может игнорировать решение городской власти и работать в отдельном режиме".

Депутат также считает, что "назначение первого заместителя и заместителей Киевской городской государственной администрации, как правило, проводится единолично Киевским городским председателем, председателем Киевской городской государственной администрации, что иногда создает такие условия, когда не учитывается позиция Президента

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter