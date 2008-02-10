Должности мэра Киева и главы КГГА надо разграничить

Народный депутат, член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО предлагает разграничить функции и полномочия Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации.

Соответствующий проект был зарегистрирован в Верховной Раде 7 февраля за № 2023.

Законопроектом, в частности, вносятся изменения в законы «О столице Украины городе-герое Киеве» и «О местных государственных администрациях», в соответствии с которыми "избранный Киевский городской председатель не может одновременно исполнять обязанности председателя Киевской городской государственной администрации".

Законопроектом предусматривается, что председателя КГГА будет назначать и будет освобождать Президент Украины по представлению Кабинета министров. При этом, назначение и освобождение от должностей первого заместителя и заместителей председателя КГГА будет осуществляться Кабинетом министров.

Предлагается также, что в случае необходимости временного исполнения обязанностей в вышеупомянутых должностях срок назначения не должен превышать 90 дней.

Автор законопроекта отмечает, что во время действия действующего закона практика показала, что в Киеве как столице Украины возникло нарушение баланса законодательной и исполнительной власти. По его мнению, "практически исполнительная власть при некоторых условиях может игнорировать решение городской власти и работать в отдельном режиме".

Депутат также считает, что "назначение первого заместителя и заместителей Киевской городской государственной администрации, как правило, проводится единолично Киевским городским председателем, председателем Киевской городской государственной администрации, что иногда создает такие условия, когда не учитывается позиция Президента