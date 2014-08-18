СБУ задержала боевиков, планировавших сбить самолет сил АТО перед Днем Независимости

В частности, в начале июля террористы пытались взорвать грузовой поезд на перегоне Змиев-Занки и совершили вооруженное нападение на здание «Харьковского бронетанкового завода».

Об этом президенту Петру Порошенко доложил председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленники, по указанию российской спецслужбы, разрабатывали и реализовывали планы террористических атак на стратегически важные объекты региона. Организаторы группы вербовали местных жителей, обеспечивали их оружием и средствами поражения. Свои противоправные действия снимали на видео и отчитывались своим кураторам в России.

16 августа на Харьковщине сотрудники СБУ не допустили совершения очередного нападения членов преступной группировки на базу, где временно находились правоохранители. Задержаны 6 злоумышленников в возрасте от 21 до 53 лет. На месте преступления изъяты два РПГ.

Также выяснено, что террористическая группа планировала накануне празднования Дня Независимости сбить самолет сил АТО.

Читайте такжеСБУ задержала группу боевиков, которые готовили теракты в Полтавской областиВ ходе обыска помещений злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли еще три РПГ, РПО «Шмель», два автомата Калашникова, пистолет Макарова, 5 гранат РГД-5, 7 подствольных гранат, боевые патроны. Также найден флэш-накопитель с отснятыми доказательствами совершения преступлений.

Продолжается досудебное расследование по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.