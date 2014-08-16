Террористы обстреляли свой батальон "Заря" из "Градов": в живых остались 10 боевиков

В Луганской области террористы обстреляли «Градами» свой батальон боевиков «Заря», с которого в живых осталось 10 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, ставшие очевидцами происходящего и источники, близкие к самопровозглашенной «Луганской народной республике».

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«Минувшей ночью отряд боевиков «Заря» при поддержке 6 БТР и 12 танков пошли в атаку на наши позиции в районе с. Новосветловки, но были обстреляны своими 6-ю «Градами» из г.Суходольска. Из всего батальона «Заря» в живых осталось 10 человек», - сказал Снегирев. При этом он добавил, что «Игорь Плотницкий, нынешний глава «ЛНР», ранее возглавлял батальон «Заря», который считался самым боеспособным соединением «ЛНР».

Ранее Дмитрий Снегирев сообщил, что в результате обстрела отряда «Заря» погибли 23 террориста.