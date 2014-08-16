Боевики попали под огонь собственных "Градов", много погибших - активист

01:26, 16 августа 2014
Политика
1 0

Активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил, что боевики попали под огонь собственных "Градов"

Бойовики потрапили під вогонь власних

Об этом он сказал по телефону корреспонденту Еспресо.TV.

"Два часа назад отряд боевиков "Заря" под Новосвітлівкою попал под огонь своих "Градов". 23 террориста погибли", - передал он.

Читайте такжеНа Луганщине террористы обстреляли из "Градов" жилые дома: много раненых

Кроме того, он сообщил, что украинские силовики уничтожили блокпост террористов у Зоринска.

"Час назад украинские войска разбили блокпост боевиков возле Зоринска. Бой продолжается", - передал он

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter