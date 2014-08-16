Боевики попали под огонь собственных "Градов", много погибших - активист

Об этом он сказал по телефону корреспонденту Еспресо.TV.

"Два часа назад отряд боевиков "Заря" под Новосвітлівкою попал под огонь своих "Градов". 23 террориста погибли", - передал он.

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Кроме того, он сообщил, что украинские силовики уничтожили блокпост террористов у Зоринска.

"Час назад украинские войска разбили блокпост боевиков возле Зоринска. Бой продолжается", - передал он