Боевики попали под огонь собственных "Градов", много погибших - активист
01:26, 16 августа 2014Политика
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Активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил, что боевики попали под огонь собственных "Градов"
Боевики попали под огонь собственных "Градов" / verytinywars.blogspot.com
Об этом он сказал по телефону корреспонденту Еспресо.TV.
"Два часа назад отряд боевиков "Заря" под Новосвітлівкою попал под огонь своих "Градов". 23 террориста погибли", - передал он.
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Кроме того, он сообщил, что украинские силовики уничтожили блокпост террористов у Зоринска.
"Час назад украинские войска разбили блокпост боевиков возле Зоринска. Бой продолжается", - передал он
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