На Луганщине и Донетчине от боевых действий пострадали 280 учебных заведений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник управления образования в Луганской области Ирина Цимбал.

По ее словам, в Луганской области 678 общеобразовательных учебных заведений, из которых пострадали 73. Она объяснила, что 112 пострадавших учебных заведений - это статистика по учебным заведениям в целом.

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Цимбал сообщила, что меньше всего на освобожденных территориях пострадали учебные заведения в Рубежном.

К учебному году, сообщила Цимбал, подготовлены 246 общеобразовательных учебных заведений на освобожденных территориях области.

В свою очередь, начальник управления образования в Донецкой области Юрий Соловьев отметил, что из 1093 учебных заведений Донецкой области пострадали про состоянию на 14 августа 168, а именно - 97 школ, 15 вузов и 41 дошкольное учебное заведение.

Как отметил министр образования и науки Украины Сергей Квит, в основном учебные заведения повреждены лишь частично, в частности выбиты окна.

В то же время министр выразил сомнение в возможности восстановления всех зданий уже в этом году.