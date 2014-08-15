Суд удовлетворил иск Портнова к Генпрокуратуре

Об этом сообщил адвокат Андрея Портнова Станислав Никитин.

Адвокат также проинформировал, что суд постановил признать недостоверной и нарушающей права Андрея Портнова, информацию о его, якобы, причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в центре Киева во время зимних событий 2014 года.

Суд также признал недостоверной информацию о том, что он разыскивается правоохранительными органами. Печерский суд обязал генеральную прокуратуру опровергнуть указанную информацию и опубликовать это опровержение на сайте генеральной прокуратуры Украины.

Сам Андрей Портнов в комментарии УНИАН напомнил, что в Печерском суде находится шесть исков «и завтра еще один (относительно фальсификации данных, направленных главой ГПУ Махницким в ЕС) будет подан туда же». «Еще один иск рассматривает Шевченковский суд. И еще один находится в окружном административном суде города Киева… Сейчас во всех гражданских процессах меня представляют мои представители. А я приеду в Украину, когда посчитаю возможным», - сказал он.

Экс-замглавы АП не скрывает, что находится в Москве, а на вопрос УНИАН, встречался ли он в России с Виктором Януковичем, Портнов ответил: «Не встречаюсь со своими бывшими руководителями по принципиальным соображениям».