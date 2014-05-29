Портнов с сарказмом отреагировал на открытое против него дело

Об этом он заявил, комментируя открытие прокуратурой Киева уголовного дела против себя.

Как отметил Портнов, ему известно, что в отношении него последние 3 месяца работали органы прокуратуры, милиции, СБУ и следователи налоговых органов.

"В результате, по состоянию на сегодняшний день у меня есть письменные ответы каждого из этих органов, что ни в одном деле я не являюсь подозреваемым или обвиняемым. Я не нахожусь в розыске, ни в Украине, ни в международном", - цитирует Портнова УП.

"Что касается обвинения прокуратуры в том, что я незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко и поэтому, якобы, незаконно стал членом ВСЮ, а также, якобы, не читал лекции... хочу опровергнуть эту сенсационную новость", - добавил он.

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"Я постоянно читал лекции в университете. А членом ВСЮ стал еще до назначения заведующим кафедрой, а не после того, как утверждает следствие", - утверждает Портнов.

"Что касается обвинения в завладении средствами университета, хочу сделать чистосердечное раскаяние: здесь я полностью признаю вину! Хочу отметить, что я работал всего на четверть ставки профессором. И я действительно украл у себя полученную мной зарплату в университете! И потратил эти "бешеные деньги" на мелкие расходы кафедры", - заявил экс-чиновник.

"Поэтому я с пониманием отношусь к желанию прокуратуры поставить меня в этом вопросе на путь исправления", - подчеркнул он.

Также Андрей Портнов сообщил, что обратился в органы прокуратуры с просьбой не закрывать это уголовное дело и бросить на него все имеющиеся силы и ресурсы, потому что считает уголовное производство в отношении себя "самым перспективным".

Портнов сообщил, что в данный момент находится в Москве. Он также заявил, что в ближайшее время даст расширенное интервью для одного из украинских СМИ.