Süddeutsche Zeitung: Бананы из Беларуси

В статье «Бананы из Беларуси», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung, Хавьер Касерес и Юлиан Ханс сообщают, что визит был давно запланирован, но неделю назад никто не ждал, что президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси во время первого визита в Россию будет прежде всего говорить с Владимиром Путиным о еде. Но так как российское правительство в четверг ввело запрет на импорт мяса, рыбы, птицы, фруктов, овощей и молочных продуктов из ЕС, США и других стран, эта тема сопровождает российскую политику на каждом шагу.

Египет увеличит поставки сельхозпродукции в Россию на 30 процентов, было объявлено после встречи, и таким образом, хотя бы частично заполнит разрыв.

Ввиду таких заявлений, Брюссель злится, но ничего не может поделать. Уже в последние дни российские и неевропейские СМИ перебивали друг друга сообщениями о том, что экспортеры сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Латинской Америки, а также из Китая, будут выстраиваться в очередь, чтобы заполнить полки российских супермаркетов. Особенно недовольна комиссия была тем, что послы Чили, Эквадора и Уругвая не ждали 24 часов, прежде, чем сесть за стол переговоров с властями, отвечающими за продовольствие, чтобы исследовать рыночные возможности.

Бизнес есть бизнес

В Бразилии государственные чиновники воображают себя накануне рыночной революции, в Парагвае и Аргентине надеются на рост экспорта. «Мы склонны говорить о спекуляциях вокруг войны», ворчит брюссельский чиновник.

Но у комиссии связаны руки. Законных оснований не поставлять товары в Россию нет. В этом нужно быть честным с собой: «Бизнес есть бизнес» - и это значит, что европейские предприятия также воспользовались бы возможностью, если бы бразильские продукты были изъяты с рынка. Что-то подобное случается и среди друзей, «посмотрите, каким бизнесом занимается Германия в Иране, хотя она дружит с Израилем», сказал чиновник.

Тем не менее, ЕС попытается склонить страны к своей позиции. Санкции – это последствия нарушающей международное право аннексии Крыма и дестабилизации региона. По этой причине, «это было бы, мягко говоря, не по-дружески», если латиноамериканцы попадутся на приманку России, заявил Брюссель.

У Брюсселя хорошая память

Первый отклик президент Эквадора Рафаэль Корреа уже представил: «Мы не будем спрашивать разрешения на то, чтобы поставлять продукты в дружественную страну», сказал он. И: «Насколько мне известно, Латинская Америка не является частью Европейского союза. По крайней мере пока», добавил он в шутку.

В дополнение к политическому обращению, это, во-первых, попытка выставить россиян, как деловых партнеров, в невыгодном свете. «Мы напоминаем нашим партнерам, что они связываются с очень изменчивой страной», говорит Брюссель, что забавно, поскольку ЕС хочет вернуть этот рынок. И во-вторых, существует едва заметное давление хорошей памяти, которой обладает Брюссель.

Если когда-нибудь снова зайдет речь о политических или экономических преимуществах, «то обязательно припомнятся дни украинского кризиса». ЕС как раз обсуждает с Кито расширение ЗСТ, договор о которой они уже подписали с Перу и Колумбией, а также должны быть восстановлены переговоры с с МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла).

Дилемма России

В России также не все с энтузиазмом реагируют на согласие египтян, в краткосрочной перспективе заполнить до 50% непокрытого спроса на апельсины, картофель, лук и чеснок. Все это растет превосходно и на российской земле.

Разве совсем недавно премьер-министр Дмитрий Медведев не выдал девиз, что страна должна научиться, «кормить себя сама» и запрет на импорт – это «шанс» для отечественных производителей? Но теперь понятно, перед какой дилеммой стоит страна: Либо торговцы покупают свои товары в будущем у других производителей, или полки останутся пустыми, до тех пор пока не появится собственная продукция. В любом случае цены повысятся.

Газета Ведомости взглянула на данные статистического бюро Белоруссии, которая уже мошенничала с импортом. По данным Белстат, страна между Польшей и Россией, которая не имеет выхода к морю, или особо теплого климата, в первые пять месяцев 2014 года экспортировала в Россию лимонов, бананов, ананасов, кокосов, мидий и кальмаров на сумму больше, чем 3,5 млн долларов.