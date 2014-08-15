В Донецке обесточены три района, часть города осталась без воды

Вследствие боевых действий 14 августа было обесточено 267 трансформаторных подстанций, питающих Петровский, Кировский и Ленинский районы Донецка.

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Как отмечается в сообщении, из-за отсутствия электроснабжения не работает Южный водоузел - нет водоснабжения у потребителей микрорайонов Мирный, Голубой, Звездный, Солнечный. Обесточены хлебозавод № 14 и молокозавод в Кировском районе.

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В 21.50 энергетикам удалось восстановить работу 25 трансформаторных подстанций в Петровском районе и 25 ТП, обслуживающих потребителей поселка шахты им. Абакумова.

По состоянию на 9.30 пятницы, 15 августа, в городе сохраняется напряженная обстановка. Несмотря на это, аварийные службы коммунальных предприятий продолжают ликвидировать последствия боевых действий, восстанавливая электро- и водоснабжение.

На линии вышел общественный транспорт, работают все диспетчерские станции и автовокзал "Южный", сообщает горсовет.