В Славянском районе из-за активных боевых действий обесточены пять сел

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК «Донецкоблэнерго», 20 мая в Славянском районе из-за повреждения 9 линий электропередачи произошли отключения электроэнергии, и полностью было обесточено 5 сел: с.Андреевка, с.Красноармейское, с.Червоный Молочар, с. Маньки и частично с. Дуневка. Кроме населения без электроснабжения также остались очистные сооружения и газовая насосная станция г. Славянска.

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В Славянском РЭС компанией ДТЭК «Донецкоблэнерго» были сформированы аварийные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием. Но на данный момент они не могут приступить к восстановительным работам в связи с тем, что в г.Славянск ведутся активные боевые действия. Ремонт поврежденного оборудования невозможно проводить и в темное время суток, поскольку в городе с 20:00 до 6:00 введен комендантский час.

Энергоснабжающая компания ДТЭК «Донецкоблэнерго» просит население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В пресс-службе заверили, что компания прикладывает все возможные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения своих клиентов, а также информирует о причинах повреждения электросетей и сроках устранения по мере получения актуальной информации.