Рудык тренируется в лагере и выбирает себе батальон - Филатов

Об этом сообщил в комментарии корреспонденту ТСН заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

"На данный момент он находится в тренировочном лагере, с ним работают инструкторы и, насколько я понимаю, я не отслеживаю его движения, далее он будет направляться в сопровождении вооруженных лиц, так сказать собратьев по оружию, в зону боевых действий", - прокомментировал Филатов.

"Там он проявит героизм, все свои боевые навыки и будет защищать Родину согласно присяге", - добавил представитель облгосадминистрации.

Он также выразил непонимание позиции партии "Свобода", которая заявила о якобы похищении Рудыка.

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"У него было две цели. Первая цель: он хотел представить к назначению регионала из Кривого Рога на должность руководителя Госземагентства по Днепропетровской области. Второе задание у господина Рудыка заключалось в том, что он привез свою собственную съемочную группу, которая везде его сопровождала. Он поехал в госпиталь к раненым - там они делали сюжет о том, что он оказывал какую-то помощь, моральную поддержку", - рассказал Филатов.

"После того, как господин Рудык посетил госпиталь, пообщался с бойцами, увидел все, что происходит, я думаю, у него где-то произошел ментальный перелом. То есть он приехал в штаб национальной защиты, поговорил с волонтерами, поговорил с активистами и выразил желание посетить зону АТО, провести там несколько дней с целью ознакомления с событиями, которые происходят", - отметил заместитель председателя ОГА.

Кроме того, по словам Филатова, Рудык выразил желание пойти добровольцем в один из батальонов.

"На данный момент решается вопрос: или это будет батальон "Днепр", или это будет батальон "Сич". Господин Рудык утверждает, что батальон "Сич" имеет отношение к партии "Свобода", он создан ее активистами по инициативе партии "Свобода", поэтому он сейчас выбирает: или это будет батальон "Днепр", или это будет батальон "Сич", - пояснил один из руководителей Днепропетровской области.