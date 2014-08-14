Ветеран ВОВ: "Путин отправляет ваших внуков убивать наших внуков. Моего - убили"

В сети Интернет появилось видео, как ветеран Великой отечественной войны обратился к ветеранам войны, которые живут в России.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

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"Хочу, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны в России - мои друзья, мои побратимы. Хочу обратиться к Путину... Что же ты делаешь? Чего тебе мало? Крыма? Тебе что, Луганск нужен? Донецк нужен? Вся Украина нужна? - заявил ветеран на похоронах своего внука-военнослужащего в Запорожье, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции. - Благодаря Путину ваших внуков посылают убивать наших внуков. Моего внука убили!"