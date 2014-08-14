В Харькове требуют запретить КПУ и пророссийским активистам проводить митинги в День города

В Харькове прокуратура требует от городского совета через суд запретить пророссийской общественной организации «Юго-восток» проводить митинги в День города, 23 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора города Евгения Поповича, с соответствующим письмом прокуратура обратилась в Харьковский городской совет.

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«Прокуратура выяснила, что указанная организация обратилась в городской совет с письмом, в котором просит разрешения провести 23 августа ряд массовых мероприятий в Харькове. При этом сейчас в суде рассматривается иск прокуратуры города о запрещении любой деятельности ОО «Юго-восток» как противоречащей Конституции Украины. В связи с этим мы считаем нецелесообразным разрешать членам этой организации проводить массовые мероприятия, пока суд не принял окончательное решение», - подчеркнул Попович.

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По его словам, аналогичное письмо направлено по поводу запрещения проведения массовых мероприятий городской организацией Коммунистической партии Украины.

Как сообщал УНИАН, общественная организации «Юго-восток» была организатором ряда пророссийских митингов в Харькове, которые, в том числе заканчивались массовыми беспорядками.