За последние три дня из-за боев погибли 74 жителя Донецкой области

14:45, 14 августа 2014
Политика
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За последние трое суток в результате боевых действий погибли 74 жителя Донецкой области, еще 116 получили ранения разной степени тяжести.

мост взрыв Донецкая область / Донецкая ОГА

Об этом сообщает временный сайт Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на оперативные данные департамента здравоохранения ОГА.

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Всего с момента начала ведения учета пострадавших в ходе событий, начавшихся в Донецкой области 1 марта, ранения получили 1 тыс. 623 человека, погибли 839.

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