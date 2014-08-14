За последние три дня из-за боев погибли 74 жителя Донецкой области
14:45, 14 августа 2014Политика
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За последние трое суток в результате боевых действий погибли 74 жителя Донецкой области, еще 116 получили ранения разной степени тяжести.
За время конфликта погибло 839 жителей Донетчины / Донецкая ОГА
Об этом сообщает временный сайт Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на оперативные данные департамента здравоохранения ОГА.
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Всего с момента начала ведения учета пострадавших в ходе событий, начавшихся в Донецкой области 1 марта, ранения получили 1 тыс. 623 человека, погибли 839.
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