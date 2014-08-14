Крымским пользователям блокируют доступ к украинским сайтам - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Оккупационные власти Крыма начали войну против Украины в информационном пространстве. Крымским пользователям блокируют доступ к украинским сайтам, контролируются соцсети", - написал он.

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Тымчук напомнил, что ранее были отключены украинские телеканалы.

"Все это очень усложняет задачу информационного отвоевания Крыма, без которого трудно представить его освобождение от оккупантов. Я уже не раз говорил: мы вернем Крым так же, как потеряли", - добавил он.