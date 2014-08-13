Ярема сообщил об аресте руководителя столичного завода, с которого украли танк
Директор «Киевского бронетанкового завода», где накануне было обнаружено исчезновение одного танка, арестован.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, передает Радио Свобода.
На заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Ярема заявил, что органы прокуратуры возбудили ряд уголовных дел в отношении работников оборонной сферы, структурных подразделений предприятий, входящих в «Укроборонпром».
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«Сегодня арестовали директора этого завода (Киевского бронетанкового), который принимал участие в хищении и выводе средств», - подчеркнул генпрокурор.
По словам Виталия Яремы, во вторник было обнаружено отсутствие одного танка, а семь танков, которые подготовили для продажи по иностранным контрактам, на самом деле принадлежат Министерству обороны, и их нельзя было продавать.