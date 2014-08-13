СНБО: Гуманитарный конвой не едет на Харьковщину, куда он направится - неизвестно

В Совете национальной безопасности и обороны Украины нет точной информации о дальнейшем маршруте движения российского гуманитарного конвоя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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"Действительно, есть информация о том, что конвой не доехал до границы с Украиной в Харьковской области. Предварительно ожидалось, что колонна эта должна прибыть к Харьковской области и пересечь границу в одном из пунктов пропуска и остановиться на транзитном пункте, чтобы ее смогли осмотреть и принять представители Красного Креста. Сейчас есть информация, что колонна туда не едет. Однако точно не известно, куда она пойдет дальше", - сказал Лысенко.

В то же время, отвечая на один из вопросов, он отметил, что со стороны Украины "будет соответствующая реакция", если гуманитарный груз будет сопровождаться военными РФ или в грузе окажутся предметы, которые не являются в общепринятом понимании гуманитарными.