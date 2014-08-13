Минобороны и Днепропетровская ОГА до сентября создадут 43-й батальон территориальной обороны

Об этом УНИАН сообщили в Штабе национальной защиты Днепропетровской области.

По данным Штаба, батальон будет сформирован по новым стандартам.

«Впервые новый батальон получит тяжелое вооружение как общевойсковая часть. Предусмотрено наличие штатной бронетехники, минометов, зенитных установок, станковых пулеметов и гранатометов, снайперского взвода, противотанковых ракетных комплексов. Численность личного состава возрастет с 423 бойцов до 549», - говорится в сообщении.Читайте такжеНа Днепропетровщине военнослужащих учили оказывать медицинскую помощь на поле боя

Батальон получит все необходимое оружие и боеприпасы для интенсивной боевой подготовки после зачисления в состав первых ста бойцов.

По информации Штаба, батальону нужны квалифицированные кадры - военные специалисты: командиры отделений и взводов, связисты, артиллерийские и авиационные наводчики, разведчики, стрелки, механики-водители, командиры и операторы-наводчики боевых машин, командиры и расчеты артиллерийских и минометных батарей, снайперы, медики.